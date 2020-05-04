В ВСУ от коронавирусной болезни выздоровели 33 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По состоянию на утро понедельника в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 48 случаев острой респираторной болезни COVID-19. При этом на сегодня выписаны от болезни 33 человека. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, передает УНН.
"На 7:00 4 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 48 человек. Также за период пандемии выздоровели 33 человека и 2 летальных случая", - сообщили в командовании.
Отмечается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, на сегодняшний день находятся 311 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 107 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Один военнослужащий находится в учреждении здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона), в Черновицкой области - один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - сообщили в ВСУ.
Напомним, на 9:00 4 мая в Украине зафиксировано 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из которых 418 - за прошедшие сутки.