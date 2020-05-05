ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” враг:
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- Дважды обстреливал наши позиции неподалеку Верхнеторецком из минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Красногоровки применил 14 мин 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.
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- У Новотроицкого, Авдеевки и два раза по окрестностям Старогнатовка захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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- Неподалеку Водяного российские вооруженные формирования применяли станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
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- Рядом с Широкино враг обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” враг:
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- Из минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов дважды обстрелял защитников Крымского.
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- По защитникам населенного пункта Орехово противник вел огонь из 120 мм и 82 мм минометов, использовав всего 41 мину, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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“В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, наши подразделения ответили из штатного вооружения. Благодаря отваге и решительности украинских военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия”, — сообщили военные.
По данным разведки, 4 мая украинские военнослужащие ликвидировали одного российского оккупанта и не менее двух ранили. Кроме этого наши воины уничтожили военный грузовик противника, сообщили в штабе.
Отмечается, что с начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник с 82 мм минометов обстрелял наши позиции у Невельского. В ответ на нарушение наши воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.
“За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано”, — сообщили в пресс-центре.
Напомним, в ВСУ от коронавирусной болезни выздоровели 33 человека.