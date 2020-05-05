Вооруженные формирования РФ обстреляли жилые кварталы на Донбассе - ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Вооруженные формирования России обстреляли жилые кварталы населенных пунктов Донбасса, находящиеся вблизи линии соприкосновения. Об этом в понедельник поздно вечером сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.
“Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают намеренно обстреливать жилые кварталы населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Так, сегодня утром в Верхнеторецком одна из 82 мм мин разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками были повреждены помещения и хозяйственные постройки”, — сообщили военнослужащие.
“Также на днях зафиксирован обстрел населенного пункта Золотое-4. Там под огонь оккупантов попал жилой дом гражданки К. К счастью в результате преступных действий российских захватчиков никто из мирных жителей не пострадал”, — добавили в штабе.
“Таким образом оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровья мирных жителей Донбасса и еще раз подтвердили открытое игнорирование Минских договоренностей и Международного гуманитарного права”, — резюмировал пресс-центр штаба ООС в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.