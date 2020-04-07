ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 7 апреля. УНН. 6 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили восемь обстрелов позиций Объединенных сил, четыре из которых - с применением минометов 120 и 82 калибра, которые по Минским договоренностям должны быть удалены от линии разграничения. Оккупанты также открывали огонь по нашим опорным пунктам из вооружения боевых машин пехоты, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. С целью прекращения враждебных провокаций и ликвидации угрозы для жизни и здоровья военнослужащих наши воины применили дежурные огневые средства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.