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Банду торговців зброєю затримали на Дніпропетровщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Дніпропетровщині затримали групу, яка займалася збутом зброї, набоїв та вибухових речовин. Серед них був експоліцейський. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

“Встановлено інформацію щодо діяльності групи осіб, учасники якої займалися зберіганням та збутом травматичної та вогнепальної зброї, в тому числі автоматичної, боєприпасів та вибухівки. Це — мешканці міста Покров Дніпропетровської області та колишній співробітник дозвільної системи одного з підрозділів поліції Дніпропетровщини”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що за зібраними матеріалами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За даним поліції, на “асортимент” зловмисники не скупилися, клієнти могли придбати товар на будь-який смак і гаманець. Автомати Калашникова, травматичні пістолети з глушниками, бойові гранати із запалами, цинки з набоями різного калібру, а також тротил і пластид — при оптовій закупці покупці отримували чималі знижки.

Так, 34-річного учасника злочинної групи затримали відразу після збуту автомата Калашникова, за який він одержав 49 тисяч гривень.

“Зустріч із покупцем зловмисник провів вночі, приїхав на власному автомобілі. Під час обшуку транспортного засобу правоохоронці виявили у салоні бойову гранату Ф-1 із запалом УЗРГМ-2. Крім того, проведено санкціоновані обшуки за місцем мешкання затриманого та у належних йому приміщеннях, де виявлено і вилучено 2 гранати РГД-5 із запалами, револьвер з набоями, два цинки набоїв калібром 7,62 мм (880 штук), цинк з набоями калібром 5,45 мм (6480 штук), три дерев’яні ящики з набоями 5,45 мм (6480 штук), 16 пачок набоїв калібром 7,62 мм (320 штук) та 84 набої калібром 5,45 мм. А також кошти, одержані за зброю, 6 паспортів України на різних осіб, документи та розписки”, — додається у повідомленні.

За місцем мешкання його спільника вилучено майже 1600 набоїв різного калібру, металеву банку для зберігання запалів до гранат Ф-1, рушницю без маркування, ящик для зберігання гранат Ф-1.

Під час обшуку за місцем проживання експоліцейського вилучено 2 мисливські рушниці, набої до них, пневматичну рушницю з оптичним прицілом, травматичний пістолет ПМР з дозволом, виданим на іншу особу, тисячу доларів США, дозволи на зброю на інших осіб, банківські картки, службову документацію для оформлення дозволів на придбання зброї.

Вживаються заходи для встановлення місця перебування спільників. Учасникам групи загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, у Києві блокували канал збуту вогнепальної зброї та засобів ураження, яка була вивезена із зони ООС

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