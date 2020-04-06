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Банду торговцев оружием задержали в Днепропетровской области

Банду торговцев оружием задержали в Днепропетровской области

Киев  •  УНН

 • 11646 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Днепропетровской области задержали группу, которая занималась сбытом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Среди них был экс-полицейский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Департамента внутренней безопасности НПУ.

"Установлено информацию о деятельности группы лиц, участники которой занимались хранением и сбытом травматического и огнестрельного оружия, в том числе автоматического, боеприпасов и взрывчатки. Это - жители города Покров Днепропетровской области и бывший сотрудник разрешительной системы одного из подразделений полиции Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по собранным материалам начато уголовное производство по ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции, на "ассортимент" злоумышленники не скупились, клиенты могли приобрести товар на любой вкус и кошелек. Автоматы Калашникова, травматические пистолеты с глушителями, боевые гранаты с запалами, цинк с патронами различного калибра, а также тротил и пластид - при оптовой закупке покупатели получали немалые скидки.

Так, 34-летнего участника преступной группы задержали сразу после сбыта автомата Калашникова, за который он получил 49 000 гривен.

"Встречу с покупателем злоумышленник провел ночью, приехал на собственном автомобиле. Во время обыска транспортного средства правоохранители обнаружили в салоне боевую гранату Ф-1 с запалом УЗРГМ-2. Кроме того, проведено санкционированные обыски по месту жительства задержанного и в принадлежащих ему помещениях, где обнаружены и изъяты 2 гранаты РГД-5 с запалами, револьвер с патронами, два цинка патронов калибром 7,62 мм (880 штук), цинк с патронами калибра 5,45 мм (6480 штук), три деревянные ящики с патронами 5,45 мм (6480 штук), 16 пачек патронов калибром 7,62 мм (320 штук) и 84 патрона калибром 5,45 мм. А также средства, полученные за оружие, 6 паспортов Украины на разных лиц, документы и расписки", - добавляется в сообщении.

По месту жительства его сообщника изъято почти 1600 патронов различного калибра, металлическую банку для хранения запалов к гранатам Ф-1, ружье без маркировки, ящик для хранения гранат Ф-1.

Во время обыска по месту жительства экс-полицейского изъято 2 охотничьих ружья, боеприпасы к ним, пневматическое ружье с оптическим прицелом, травматический пистолет ПМР с разрешением, выданным на другое лицо, тысячу долларов США, разрешения на оружие на других лиц, банковские карты, служебную документацию для оформления разрешений на приобретение оружия.

Принимаются меры по установлению места нахождения сообщников. Участникам группы грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Киеве блокировали канал сбыта огнестрельного оружия и средств поражения, которые были вывезены из зоны ООС.

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