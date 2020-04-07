ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції

КИЇВ. 7 квітня. УНН. 6 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили вісім обстрілів позицій Об’єднаних сил, чотири з яких – із застосуванням мінометів 120 і 82 калібру, які за Мінськими домовленостями повинні бути відведені від лінії розмежування. Окупанти також відкривали вогонь по наших опорних пунктах з озброєння бойових машин піхоти, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З метою припинення ворожих провокацій та ліквідації загрози для життя і здоров’я військовослужбовців наші воїни застосували чергові вогневі засоби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.