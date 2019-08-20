ООС: боевики трижды обстреляли украинские позиции, один ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. С начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил боевики трижды обстреляли украинские позиции. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения. Об этом сообщили УНН в пресс-центре ООС.
“В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения”, — говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил: неподалеку Талаковки по направлению Пикуз — с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки по направлению Старомихайловки — с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Южного по направлению шахты имени Гагарина — из ручных противотанковых гранатометов”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в районе проведения ООС обнаружили схрон с оружием.