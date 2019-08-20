ООС: бойовики тричі обстріляли українські позиції, є один поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики тричі обстріляли українські позиції. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення. Про це УНН повідомили у прес-центрі ООС.
“Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення”, — йдеться в повідомленні.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 2 обстріли позицій Об’єднаних сил: неподалік Талаківки з напрямку Пікуз — з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Красногорівки з напрямку Старомихайлівки — з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.
“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил: неподалік Південного з напрямку шахти імені Гагаріна — з ручних протитанкових гранатометів”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в районі проведення ООС виявили схрон зі зброєю.