ООС: боевики три раза обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. За прошедшие сутки, 19 августа, украинские военнослужащие задокументировали 3 враждебных нарушения режима прекращения огня. В то же время, в штабе ООС сообщили, что на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Об этом сообщили в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил, передает УНН.
В то же время, вблизи Луганского и дважды у Попасной зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия.
“Во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли”, — сообщили в штабе.
Всего, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 3 враждебных нарушения режима прекращения огня, добавляется в сообщении.
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“Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинам”, — сообщили в штабе.
“С начала текущих суток, 20 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью”, — резюмировали военнослужащие.