ООС: бойовики три рази обстріляли українські позиції

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Минулої доби, 19 серпня, українські військовослужбовці задокументували 3 ворожі порушення режиму припинення вогню. Водночас, у штабі ООС повідомили, що на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Про це повідомили у ранковому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил, передає УНН.

Водночас, поблизу Луганського та двічі біля Попасної зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї.

“В усіх випадках поодинокі постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували”, — повідомили у штабі.

Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували 3 ворожі порушення режиму припинення вогню, додається у повідомленні.

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“Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами”, — повідомили у штабі.

“Від початку поточної доби, 20 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано. Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю”, — резюмували військовослужбовці.

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