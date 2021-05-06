ООС: боевики шесть раз открывали огонь, есть погибший и раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
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"С целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников. С начала этих суток зафиксировано 6 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в штабе.
Детали
Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты совершили обстрелы из минометов 82-го калибра, а возле Пивденного - еще и со станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Песок российские захватчики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении наших позиций, у населенного пункта Пищевик враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а вблизи поселка Новотошковское - стрелковое оружие.
Недалеко от поселка Новотроицкое противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воину не удалось. Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое.
Как отметили в штабе, на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 17 гектаров территории и передали на уничтожение 53 взрывоопасных предмета.
Дополнение
5 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.