ООС: бойовики шість разів відкривали вогонь, є загиблий та поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
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"З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників. З початку цієї доби зафіксовано 6 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у штабі.
Деталі
Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти здійснили обстріли із мінометів 82-го калібру, а біля Південного – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Пісків російські загарбники відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У напрямку наших позицій, біля населеного пункту Пищевик ворог використав великокаліберні кулемети, а поблизу селища Новотошківське – стрілецьку зброю.
Неподалік селища Новотроїцьке противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїну не вдалося. Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – важкий.
Як наголосили в штабі, на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 17 гектарів території та передали на знищення 53 вибухонебезпечних предмети.
Доповнення
5 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню.