ООС: боевики шесть раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. С начала суток боевики 6 раз обстреляли украинские позиции из противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Сегодня, 27 января, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины уже 6 раз", - сообщил Гуцуляк.
Так, сразу с полуночи, по направлению от населенного пункта Лозовский оккупанты в течение почти часа вели плотный обстрел из противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Пески.
Утром российско-оккупационные войска продолжили активно применять гранатометы различных систем и стрелковое вооружение в районах населенных пунктов Майорск, Новотроицкое и Лебединское.
Отмечается, что украинские защитники вели адекватный огонь, применяя легкое пехотное вооружение.
"По имеющейся информации боевых потерь среди наших героев в результате прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск с начала текущих суток нет", - добавил Гуцуляк.
Напомним, 26 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.