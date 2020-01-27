ООС: бойовики шість разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. З початку доби бойовики 6 разів обстріляли українські позиції з протитанкових й автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецького озброєння. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Сьогодні, 27 січня, за наявною на даний час інформацією, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші вже 6 разів", - повідомив Гуцуляк.
Так, одразу з опівночі, з напрямку від населеного пункту Лозівський окупанти протягом майже години вели щільний обстріл з протитанкових й автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі населеного пункту Піски.
Зранку російсько-окупаційні війська продовжили активно застосовувати гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння в районах населених пунктів Майорськ, Новотроїцьке та Лебединське.
Зазначається, що українські захисники вели адекватний вогонь у відповідь, застосовуючи легке піхотне озброєння.
"За наявною інформацією бойових втрат серед наших героїв внаслідок прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ від початку поточної доби немає", - додав Гуцуляк.
Нагадаємо, 26 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.