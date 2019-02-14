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ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. В течение текущих суток представители незаконных вооруженных формирований семь раз обстреляли позиции украинских войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник семь раз обстрелял позиции наших войск, применив при этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, 6 раз", - говорится в сообщении.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы позиции Объединенных сил дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески, из минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП - около поселка Опытное, из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Верхнеторецкое и из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг обстреливал украинских защитников из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Зайцево и с автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта хутор Вольный.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения обороняющиеся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - сообщают в пресс-службе.

Как сообщал УНН, 13 февраля боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.

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