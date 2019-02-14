ООС: бойовики сім разів обстріляли українські позиції

"Протягом поточної доби, у період з 00:00 до 18.00, противник сім разів обстріляв позиції наших військ, застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, 6 разів", - йдеться в повідомленні.

Так, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли позиції Об'єднаних сил двічі, з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також з озброєння БМП та ручних протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту Піски, з мінометів калібру 120 мм а також з озброєння БМП – біля селища Опитне, з мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Верхньоторецьке та з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстрілював українських захисників з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП та станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Зайцеве та з автоматичних станкових гранатометів – поблизу населеного пункту хутір Вільний.

"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються", - повідомляють в прес-службі.

Як повідомляв УНН, 13 лютого бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню.