ООС: боевики ранили украинского военного

Детали

В направлении Авдеевки наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. В сторону зайцев оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Позиции украинских воинов у Гранитного и Лопаскино враг обстрелял из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Катериновки российские вооруженные формирования дважды вели огонь, используя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм. Позиции наших воинов у Верхнеторецком попали под обстрел из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения.

Цитата

“В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлено домедицинскую помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное ”, - информируют в ООС.

По состоянию на 7:00 утра 20 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. У Березовой враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

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