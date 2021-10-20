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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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ООС: бойовики поранили українського військового

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Упродовж минулої доби, 19 жовтня, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню на сході України. Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Про це інформує УНН з посиланням на штаб ООС.

ООС: бойовики поранили українського військового

Деталі

В напрямку Авдіївки найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. В бік Зайцевого окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Позиції українських воїнів біля Гранітного та Лопаскиного ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Катеринівки російські збройні формування двічі вели вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. Позиції наших воїнів біля Верхньоторецького потрапили під обстріл з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Цитата

“Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я — задовільний”, — інформують в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 20 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

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