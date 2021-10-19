Безпека на Донбасі та у регіоні Чорного й Азовського морів: про що Зеленський говорив із главою Пентагону

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«Хочу подякувати вам за те, що ви приїхали, як ми й домовлялися у США, з візитом в Україну. Дякую вам і Президенту Байдену за постійну підтримку України, нашого суверенітету й територіальної цілісності», – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі сторони приділили особливу увагу питанню подальшого поглиблення практичної взаємодії між Україною та Сполученими Штатами у сфері безпеки та оборони відповідно до домовленостей, досягнутих під час візиту Глави Української держави до США.

Додамо

За даними Офісу, Володимир Зеленський і Ллойд Остін обмінялися думками щодо безпекової ситуації на сході України, а також у регіоні Чорного й Азовського морів.

Глава держави відзначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

Співрозмовники обговорили актуальні питання взаємодії України з НАТО та подальшої підтримки з боку США на шляху реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави.

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Міністра оборони Сполучених Штатів було поінформовано про заходи, які вживаються для реформування українського сектору безпеки й оборони, включно з вітчизняною оборонною промисловістю, відповідно до стандартів НАТО з метою якнайшвидшого досягнення критеріїв членства в Альянсі.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Ллойд Остін торкнулися питання енергетичної безпеки України та Європи.

Міністр оборони США запевнив Главу держави у рішучій підтримці з боку Сполучених Штатів незалежності й територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва з візитом, у рамках якого планує підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України