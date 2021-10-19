Безопасность на Донбассе и в регионе Черного и Азовского морей: о чем Зеленский говорил с главой Пентагона
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином, который находится в Киеве с рабочим визитом. Как сообщили в Офисе Президента, во время встречи речь шла о безопасности на Донбассе и в регионе Черного и Азовского морей, а также - членстве в НАТО, передает УНН.
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“Хочу поблагодарить вас за то, что вы приехали, как мы и договаривались в США, с визитом в Украину. Спасибо и Президенту Байдену за постоянную поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности”, - сказал Владимир Зеленский.
Во время встречи стороны уделили особое внимание вопросу дальнейшего углубления практического взаимодействия между Украиной и Соединенными Штатами в сфере безопасности и обороны в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время визита Главы Украинского государства в США.
Добавим
По данным Офиса, Владимир Зеленский и Ллойд Остин обменялись мнениями о ситуации безопасности на востоке Украины, а также в регионе Черного и Азовского морей.
Глава государства отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности.
Собеседники обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины с НАТО и дальнейшею поддержку со стороны США на пути реализации евроатлантических стремлений нашего государства.
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Министра обороны Соединенных Штатов было проинформировано о мерах, принимаемых для реформирования украинского сектора безопасности и обороны, включая отечественную оборонную промышленность, в соответствии со стандартами НАТО с целью скорейшего достижения критериев членства в Альянсе.
Во время встречи Владимир Зеленский и Ллойд Остин затронули вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.
Министр обороны США заверил главу государства в решительной поддержке со стороны Соединенных Штатов независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Напомним
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев с визитом, в рамках которого планирует подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.