Безопасность на Донбассе и в регионе Черного и Азовского морей: о чем Зеленский говорил с главой Пентагона

КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином, который находится в Киеве с рабочим визитом. Как сообщили в Офисе Президента, во время встречи речь шла о безопасности на Донбассе и в регионе Черного и Азовского морей, а также - членстве в НАТО, передает УНН.