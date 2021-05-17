ООС: боевики дважды обстреливали украинские позиции из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
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"С целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы в сторону позиций Объединенных сил. В течение текущих суток, 17 мая, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня", - сообщили в штабе.
Детали
Неподалеку Причепиловки противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Новотошковское враг совершил обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Как отметили в штабе, боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.
"Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.
Дополнение
16 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушали режим прекращения огня.