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ООС: бойовики 15 разів порушували “режим тиші”

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Протягом минулої доби, 16 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушували режим припинення вогню. Про це інформують у штабі ООС, пише УНН.

ООС: бойовики 15 разів порушували “режим тиші”

Деталі

Біля Новоселівки російські найманці відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, а у передмісті Водяного – противник двічі відкривав вогонь з мінометів цього ж калібру та гранатометів різних систем. У напрямку Катеринівки окупанти здійснили обстріли позицій українських захисників з реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог чотири рази обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Двічі з великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь неподалік населеного пункту Луганське.

Поблизу Пісків у бік позицій наших захисників російські окупанти здійснили обстріл із ручних протитанкових гранатометів, а біля населеного пункту Троїцьке – ще й з великокаліберних кулеметів.

В районі Старогнатівки противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля Причепилівки – ще й великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Дії української сторони

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо

В районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі російсько-окупаційні війська обстріляли з вогнеметів населений пункт Катеринівка.

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