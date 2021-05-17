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ООС: боевики 15 раз нарушали "режим тишины"

Киев • УНН

 • 12656 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. За прошедшие сутки, 16 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом информируют в штабе ООС, пишет УНН.

ООС: боевики 15 раз нарушали "режим тишины"

Детали

У Новоселовки российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра, а в пригороде Водяного — противник дважды открывал огонь из минометов этого же калибра и гранатометов различных систем. В направлении Катериновки оккупанты совершили обстрелы позиций украинских защитников из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Новотошковское враг четыре раза обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Дважды из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов противник открывал огонь недалеко от населенного пункта Луганское.

Вблизи Песков в сторону позиций наших защитников российские оккупанты совершили обстрел с ручных противотанковых гранатометов, а у населенного пункта Троицкое — еще и из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Старогнатовка противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а у Причепиловка — еще и крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Действия украинской стороны

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Напомним

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов населенный пункт Екатериновка.

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