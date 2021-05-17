ООС: боевики 15 раз нарушали "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. За прошедшие сутки, 16 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом информируют в штабе ООС, пишет УНН.
Детали
У Новоселовки российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра, а в пригороде Водяного — противник дважды открывал огонь из минометов этого же калибра и гранатометов различных систем. В направлении Катериновки оккупанты совершили обстрелы позиций украинских защитников из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Новотошковское враг четыре раза обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Дважды из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов противник открывал огонь недалеко от населенного пункта Луганское.
Вблизи Песков в сторону позиций наших защитников российские оккупанты совершили обстрел с ручных противотанковых гранатометов, а у населенного пункта Троицкое — еще и из крупнокалиберных пулеметов.
В районе Старогнатовка противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а у Причепиловка — еще и крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Действия украинской стороны
Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
Напомним
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов населенный пункт Екатериновка.