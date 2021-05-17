ООС: бойовики двічі обстрілювали українські позиції з кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
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"З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли у бік позицій Об’єднаних сил. Протягом поточної доби, 17 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню", - повідомили у штабі.
Деталі
Неподалік Причепилівки противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог здійснив обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Як наголосили в штабі, бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1,5 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.
"Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
16 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 15 разів порушували режим припинення вогню.