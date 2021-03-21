ООС: боевики дважды обстреляли позиции украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. С начала этого периода, 21 марта, было зафиксировано два вражеских обстрелы позиций украинских военных из стороны боевиков, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Детали
“С начала этого периода, 21 марта, было зафиксировано два вражеских обстрелы позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“, недалеко от населенного пункта Водяное. Оккупанты провели обстрелы наших позиций из гранатометов различных систем”, — указано в сообщении.
“Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей”, — добавили в штабе.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.