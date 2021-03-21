ООС: бойовики двічі обстріляли позиції українських військових

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“З початку цієї доби, 21 березня, було зафіксовано два ворожих обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“, неподалік населеного пункту Водяне. Окупанти здійснили обстріли наших позицій з гранатометів різних систем”, — вказано у повідомленні.

“Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей”, — додали у штабі.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.