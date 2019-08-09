ООС: боевики 9 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. 8 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил:
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- вблизи Богдановки — из противотанкового гранатомета;
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- дважды неподалеку от Водяного — из стрелкового оружия;
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- вблизи Новотроицкого — из крупнокалиберного пулемета;
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- вблизи Верхнеторецкого — из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
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- вблизи Широкино — из стрелкового оружия;
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- неподалеку от Новогригорьевки — со станкового противотанкового гранатомета;
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- вблизи Лебединского — из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” позиции наших защитников были обстреляны 1 раз:
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- неподалеку от Новолуганского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано.
С начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:
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- вблизи Лебединского — из стрелкового оружия.
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Как ранее сообщал УНН со ссылкой на СБУ, боевиками на Донбассе 223 человека незаконно лишены свободы. Еще 258 человек числятся пропавшими без вести.