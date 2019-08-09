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ООС: бойовики 9 разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. 8 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив вісім обстрілів позицій Об’єднаних сил:

  • поблизу Богданівки — з протитанкового гранатомета;
  • двічі неподалік Водяного — зі стрілецької зброї;
  • поблизу Новотроїцького — з великокаліберного кулемета;
  • поблизу Верхньоторецького — з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
  • поблизу Широкиного — зі стрілецької зброї;
  • неподалік Новогригорівки — зі станкового протитанкового гранатомета;
  • поблизу Лебединського — з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні 1 раз:

  • неподалік Новолуганського — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.

Від початку поточної доби противник 1 раз обстріляв позиції Об’єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:

  • поблизу Лебединського — зі стрілецької зброї.

Як раніше повідомляв УНН із посиланням на СБУ, бойовиками на Донбасі 223 особи незаконно позбавлені волі. Ще 258 осіб вважаються зниклими безвісти.

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