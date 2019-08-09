ООС: бойовики 9 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. 8 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив вісім обстрілів позицій Об’єднаних сил:
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- поблизу Богданівки — з протитанкового гранатомета;
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- двічі неподалік Водяного — зі стрілецької зброї;
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- поблизу Новотроїцького — з великокаліберного кулемета;
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- поблизу Верхньоторецького — з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
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- поблизу Широкиного — зі стрілецької зброї;
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- неподалік Новогригорівки — зі станкового протитанкового гранатомета;
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- поблизу Лебединського — з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні 1 раз:
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- неподалік Новолуганського — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
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За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.
Від початку поточної доби противник 1 раз обстріляв позиції Об’єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:
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- поблизу Лебединського — зі стрілецької зброї.
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Як раніше повідомляв УНН із посиланням на СБУ, бойовиками на Донбасі 223 особи незаконно позбавлені волі. Ще 258 осіб вважаються зниклими безвісти.