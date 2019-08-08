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Бойовики на Донбасі незаконно позбавили волі 223 осіб - СБУ

Бойовики на Донбасі незаконно позбавили волі 223 осіб - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. На Донбасі 223 особи незаконно позбавлені волі бойовиками. Ще 258 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит "Радіо Свобода", передає УНН.

"За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях значаться як зниклі безвісти – 258 осіб, незаконно позбавлені волі – 223 особи», – повідомили у СБУ.

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Як повідомляв УНН, за даними ЗСУ, за 5 років війни на Донбасі російські окупанти вбили понад 240 українських дітей, ще 56 — безвісти зникли.

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