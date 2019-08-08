Боевики в Донбассе незаконно лишили свободы 223 человек - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. На Донбассе 223 человека незаконно лишены свободы боевиками. Еще 258 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос "Радио Свобода", передает УНН.
“По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях числятся как пропавшие без вести — 258 человек, незаконно лишены свободы — 223 человека”, — сообщили в СБУ.
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Как сообщал УНН, по данным ВСУ, за 5 лет войны на Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей, еще 56 — бесследно исчезли.