ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции, ранен местный житель из Счастья

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 16 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

Детали

Вблизи населенного пункта Тарамчук противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных минского договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилой дом и придомовую территорию.

В районе населенного пункта Пески российские наемники применили минометы калибра 120 мм.

На Луганщине враг дважды применил беспилотники типа “Квадрокоптер”, с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье.

Кроме того, по Счастью враг применил минометы 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела один местный житель получил ранения. “Состояние его здоровья — удовлетворительное”, — отчитались в штабе.

Золотое-4 оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских защитников нет.

Реакция украинской стороны

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра 17 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним

Недавно Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, комментируя обострение ситуации на Донбассе, заявил, что украинские военные постоянно готовятся к отражению различных угроз, в частности — полномасштабного вторжения.

Украинские Национальные Новости

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