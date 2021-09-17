Недавно Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, комментируя обострение ситуации на Донбассе, заявил, что украинские военные постоянно готовятся к отражению различных угроз, в частности — полномасштабного вторжения.
ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции, ранен местный житель из Счастья
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 16 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
Вблизи населенного пункта Тарамчук противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных минского договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилой дом и придомовую территорию.
В районе населенного пункта Пески российские наемники применили минометы калибра 120 мм.
На Луганщине враг дважды применил беспилотники типа “Квадрокоптер”, с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье.
Кроме того, по Счастью враг применил минометы 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела один местный житель получил ранения. “Состояние его здоровья — удовлетворительное”, — отчитались в штабе.
Золотое-4 оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских защитников нет.
Реакция украинской стороны
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра 17 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним