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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 77213 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101059 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106622 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126497 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101009 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101861 просмотра

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103839 просмотра

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ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 12325 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. С начала текущих суток на участках ответственности подразделений ВСУ со стороны вооруженных формирований боевиков обстрелов не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению”, — сообщили в штабе.

Отмечается, что 8 августа вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы, 7 из которых — вражеские огневые провокации.

“В частности, противник из подствольного гранатомета сделал по одному выстрелу в районе населенного пункта Шумы и Водяное. Еще по одному разу враг выстрелил из автоматических станковых гранатометов у Попасного и Гнутово, а из стрелкового оружия противник пытался спровоцировать наших воинов и у Новоалександровки, Орехово и Водяного. Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника”, — сообщили в штабе.

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Кроме того, украинскими военными было отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках ТКГ. “Да, враг осуществлял инженерные работы вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикуза”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

“Наши граждане могут быть уверенными в том, что Вооруженные Силы Украины — это надежный щит, который защищает каждого из нас”, резюмировали в штабе.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о визите на Донбасс. Он заявил, что это были два дня откровенных разговоров с бойцами на передовой.

Украинские Национальные Новости

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