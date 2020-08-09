ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. С начала текущих суток на участках ответственности подразделений ВСУ со стороны вооруженных формирований боевиков обстрелов не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению”, — сообщили в штабе.
Отмечается, что 8 августа вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы, 7 из которых — вражеские огневые провокации.
“В частности, противник из подствольного гранатомета сделал по одному выстрелу в районе населенного пункта Шумы и Водяное. Еще по одному разу враг выстрелил из автоматических станковых гранатометов у Попасного и Гнутово, а из стрелкового оружия противник пытался спровоцировать наших воинов и у Новоалександровки, Орехово и Водяного. Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника”, — сообщили в штабе.
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Кроме того, украинскими военными было отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках ТКГ. “Да, враг осуществлял инженерные работы вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикуза”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
“Наши граждане могут быть уверенными в том, что Вооруженные Силы Украины — это надежный щит, который защищает каждого из нас”, резюмировали в штабе.
Напомним, ранее Зеленский рассказал о визите на Донбасс. Он заявил, что это были два дня откровенных разговоров с бойцами на передовой.