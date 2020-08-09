ООС: бойовики 8 разів обстріляли українські позиції

“Об’єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням”, — повідомили у штабі.

Зазначається, що 8 серпня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили домовленості, які були досягнуті за підсумками Тристоронньої контактної групи, 7 з яких — ворожі вогневі провокації.

“Зокрема, противник з підствольного гранатомету зробив по одному пострілу у районі населеного пункту Шуми та Водяне. Ще по одному разу ворог вистрілив з автоматичних станкових гранатометів біля Попасної і Гнутового, а зі стрілецької зброї противник намагався спровокувати наших воїнів і біля Новоолександрівки, Оріхового та Водяного. Неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника”, — повідомили у штабі.

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Крім того, українськими військовими було відмічене одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках ТКГ. “Так, ворог здійснював інженерні роботи поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Пікузи”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

“Наші громадяни можуть бути впевненими у тому, що Збройні Сили України — це надійний щит, який захищає кожного з нас”, резюмували у штабі.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про візит на Донбас. Він заявив, що це були два дні відвертих розмов з бійцями на передовій.