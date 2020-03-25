ООС: боевики 7 раз открывали огонь, военных с коронавирусом нет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было осуществлено пять обстрелов, а именно:
- дважды рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм - 5 мин и гранатометов различных систем;
- в районе населенного пункта Красногоровка - из ручного противотанкового гранатомета;
- рядом с Песками - из 82-мм миномета и автоматического станкового гранатомета.
Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
- неподалеку Орехового - из миномета калибра 120 мм - 3 мины;
- рядом с Крымским - из 120-мм минометов - 20 мин.
"Сегодня, 25 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На сегодня случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 24 марта вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.