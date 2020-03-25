ООС: бойовики 7 разів відкривали вогонь, військових з коронавірусом немає
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили в пресцентрі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено п’ять обстрілів, а саме:
- двічі поруч з Авдіївкою — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Водяного — з мінометів калібру 82 мм — 5 мін та гранатометів різних систем;
- у районі населеного пункту Красногорівка — з ручного протитанкового гранатомета;
- поруч з Пісками — з 82-мм міномета та автоматичного станкового гранатомета.
Два обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- неподалік Оріхового — з міномету калібру 120 мм — 3 міни;
- поруч з Кримським — зі 120-мм мінометів — 20 мін.
"Сьогодні, 25 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На сьогодні випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 24 березня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.