ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции

“Шесть обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“, а именно: дважды неподалеку Павлополя — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с песком — из минометов калибра 120 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового орудия; неподалеку Авдеевки — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Березового — из снайперской винтовки и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Верхнеторецкое — гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, — сообщили в ООС.

Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно: неподалеку Катериновки — из крупнокалиберного пулемета.

“Сегодня, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, — указали в пресс-центре.

Как писал УНН, по состоянию на 12.30 враг трижды обстрелял украинские позиции.