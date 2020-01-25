Від початку доби ворог тричі обстріляв українські позиції – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Від початку поточної доби, станом на 12:30 бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Від початку поточної доби, станом на 12.30 зафіксовано три ворожі провокації, які противник здійснив вже сьогодні на підступах до н.п. Катеринівка, Павлопіль та Березове. Фактів застосування російсько-окупаційними військами заборонених зразків зброї не обліковано”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією Міноборони, противник обстрілював наші оборонні укріплення з використанням кулеметів крупних калібрів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Також в районі Березового зафіксовано активність ворожого снайпера.
“В одному випадку підрозділам Об’єднаних сил довелося відповідати противнику вогнем з піхотних засобів. Станом на зараз ситуація цілком контрольована нашими захисниками. За наявною інформацією, втрат у лавах українських військ з початку поточної доби немає”, — повідомив Мотузяник.
Нагадаємо, 24 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.