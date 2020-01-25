С начала суток враг трижды обстрелял украинские позиции - Минобороны

“С начала текущих суток, по состоянию на 12.30 зафиксировано три вражеских провокации, которые противник совершил уже сегодня на подступах к н.п. Екатериновка, Павлополь и Березовое. Фактов применения российско-оккупационными войсками запрещенных образцов оружия не учтено”, — говорится в сообщении.

По информации Минобороны, противник обстреливал наши оборонительные укрепления с использованием пулеметов крупных калибров, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также в районе Березового зафиксирована активность вражеского снайпера.

“В одном случае подразделениям Объединенных сил пришлось отвечать противнику огнем из пехотных средств. По состоянию на сейчас ситуация вполне контролируемая нашими защитниками. По имеющейся информации, потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет”, — сообщил Мотузяник.

Напомним, 24 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.