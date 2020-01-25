ООС: бойовики 12 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. 24 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Вісім обстрілів по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
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- два рази неподалік Талаківки — зі станкового протитанкового гранатомету — 21 постріл, а також великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
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- двічі поруч з Пісками — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
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- поблизу Павлополя — зі станкового протитанкового гранатомету — 3 постріли, а також снайперської гвинтівки та іншої стрілецької зброї;
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- два рази в районі населеного пункту Опитне — зі 120-мм міномету противник випустив 14 мін, а також 1 постріл з протитанкового ракетного комплексу;
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- неподалік Невельського — з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
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Чотири ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
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- поблизу Новолуганського — зі станкового протитанкового гранатомету — 4 постріли та великокаліберного кулемету;
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- двічі неподалік населеного пункту Луганське — з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
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- поруч з Оріховим — з артилерійських систем калібру 122 мм — 9 снарядів.
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Вчора, 24 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомету здійснили 5 пострілів по позиціям захисників Павлополя, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
За поточну добу втрат немає.