ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 4656 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 16523 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 56613 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 121157 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 128828 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197348 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195340 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 408970 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229196 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515654 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 14225 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 23283 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 13704 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 11919 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 8430 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 158831 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 146694 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 234302 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 408970 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515654 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 56613 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49148 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47655 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54420 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84764 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

Киев • УНН

 • 12439 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. 24 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

Восемь обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

  • два раза неподалеку Талаковки — со станкового противотанкового гранатомета — 21 выстрел, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
  • дважды рядом с Песками — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • вблизи Павлополя — со станкового противотанкового гранатомета — 3 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия;
  • два раза в районе населенного пункта Опытное — с 120-мм миномета противник выпустил 14 мин, а также 1 выстрел из противотанкового ракетного комплекса;
  • неподалеку от Невельского — из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Донецкой области неизвестные заложили взрывчатку возле вокзала

Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

  • вблизи Новолуганское — со станкового противотанкового гранатомета — 4 выстрела и крупнокалиберного пулемета;
  • дважды недалеко от населенного пункта Луганское — из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Ореховым — из артиллерийских систем калибра 122 мм — 9 снарядов.

Вчера, 24 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета осуществили 5 выстрелов по позициям защитников Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.

За текущие сутки потерь нет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,446.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.98