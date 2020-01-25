ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. 24 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Восемь обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
-
- два раза неподалеку Талаковки — со станкового противотанкового гранатомета — 21 выстрел, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
-
- дважды рядом с Песками — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
-
- вблизи Павлополя — со станкового противотанкового гранатомета — 3 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия;
-
- два раза в районе населенного пункта Опытное — с 120-мм миномета противник выпустил 14 мин, а также 1 выстрел из противотанкового ракетного комплекса;
-
- неподалеку от Невельского — из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Донецкой области неизвестные заложили взрывчатку возле вокзала
Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
-
- вблизи Новолуганское — со станкового противотанкового гранатомета — 4 выстрела и крупнокалиберного пулемета;
-
- дважды недалеко от населенного пункта Луганское — из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
-
- рядом с Ореховым — из артиллерийских систем калибра 122 мм — 9 снарядов.
-
Вчера, 24 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета осуществили 5 выстрелов по позициям защитников Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
За текущие сутки потерь нет.