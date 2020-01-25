ООС: бойовики 7 разів обстріляли українські позиції

“Шість обстрілів по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“, а саме: двічі неподалік Павлополя — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч з Пісками — з мінометів калібру 120 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Авдіївки — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Березового — з снайперської гвинтівки та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Верхньоторецьке — гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — повідомили в ООС.

Один ворожий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме: неподалік Катеринівки — з великокаліберного кулемету.

“Сьогодні, 25 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — вказали у прес-центрі.

Як писав УНН, станом на 12.30 ворог тричі обстріляв українські позиції.