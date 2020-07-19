ООС: боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. С начала текущих суток вооруженные формирования боевиков 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“, противник использовал запрещенные Минскими договоренностями образцы вооружения. В частности, неподалеку Причепиловки агрессор применил артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы. Также из минометов 120-го и 82-го калибра враг открывал огонь по защитникам Луганского”, — указано в сообщении.
В пресс-центре также добавили, что: “Неподалеку Водяного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“, противник задействовал гранатометы различных систем, а у Старогнатовки — крупнокалиберные пулеметы. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нету”.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Добавим, 18 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял наши позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 82-х мм минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.