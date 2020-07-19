ООС: бойовики 6 разів обстріляли позиції українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Від початку поточної доби збройні формування бойовиків 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
“У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“, противник використав заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння. Зокрема, неподалік Причепилівки агресор застосував артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети. Також з мінометів 120-го та 82-го калібру ворог відкривав вогонь по захисниках Луганського”, — вказано у повідомленні.
У прес-центрі також додали, що: “Неподалік Водяного, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“, противник задіяв гранатомети різних систем, а біля Старогнатівки — великокаліберні кулемети. За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає”.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Додамо, 18 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстріляв наші позиції з артилерійських систем калібру 122 мм, 82-х мм мінометів, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.