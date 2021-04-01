ООС: боевики 5 раз нарушали "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 31 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Детали
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенных пунктов Светлодарское, Лугнське и Золотое-4 захватчики обстреливали наши позиции с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
Действия Украины
Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной территории.
После завершения заседания Трехсторонней контактной группы, в ходе которого оккупантами не были поддержаны мирные инициативы украинской стороны, наемниками Российской Федерации осуществлен ряд провокаций вдоль всей линии разграничения.
Кроме того, оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций.
31 марта, передовыми подразделениями Вооруженных Сил Украины, зафиксировано выполнение инженерных работ вооруженными формированиями Российской Федерации и создание новых укреплений в направлении линии разграничения на окраине Калиновки, что на временно оккупированной территории Донецкой области.
Напомним
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук на заседании предложил обеспечить с 1 апреля соблюдения полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня на Донбассе.