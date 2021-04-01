ООС: бойовики 5 разів порушували “режим тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Протягом минулої доби, 31 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Деталі
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населених пунктів Світлодарське, Лугнське та Золоте-4 загарбники обстрілювали наші позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Дії України
Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій території.
Після завершення засідання Тристоронньої контактної групи, в ході якого окупантами не були підтримані мирні ініціативи української сторони, найманцями Російської Федерації здійснено низку провокацій уздовж усієї лінії розмежування.
Крім того, окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій.
31 березня, передовими підрозділами Збройних Сил України, зафіксовано виконання інженерних робіт збройними формуваннями Російської Федерації і створення нових укріплень в напрямку лінії розмежування на околиці КАЛИНІВКИ, що на тимчасово окупованій території Донецької області.
Нагадаємо
Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на засіданні запропонував забезпечити з 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню на Донбасі.