ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. По состоянию на 12:00 19 сентября боевики уже четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
Так, на луганском направлении около часа ночи из пулемета большого калибра были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил вблизи Золотого.
На донецком направлении также из пулемета противник ночью открывал огонь неподалеку Николаевки.
"Утром оккупанты из вооружения БМП, станковых противотанковых и автоматических гранатометов 50 минут вели огонь по опорным пунктам наших войск в районе Богдановка. У Водяного применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие", - сказал Праута.
С начала текущих суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.
Напомним, 18 сентября вооруженные формирования боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня.