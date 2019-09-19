ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57581 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111159 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103007 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110084 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119571 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148238 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148635 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140456 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187748 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных

ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. По состоянию на 12:00 19 сентября боевики уже четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

Так, на луганском направлении около часа ночи из пулемета большого калибра были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил вблизи Золотого.

На донецком направлении также из пулемета противник ночью открывал огонь неподалеку Николаевки.

"Утром оккупанты из вооружения БМП, станковых противотанковых и автоматических гранатометов 50 минут вели огонь по опорным пунктам наших войск в районе Богдановка. У Водяного применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие", - сказал Праута.

С начала текущих суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Напомним, 18 сентября вооруженные формирования боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня.

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