ООС: бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Станом на 12:00 19 вересня бойовики вже чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
Так, на луганському напрямку близько 1-ї години ночі з кулемету великого калібру були обстріляні позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу Золотого.
На донецькому напрямку також з кулемету противник вночі відкривав вогонь неподалік Миколаївки.
"Зранку окупанти з озброєння БМП, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів 50 хвилин вели вогонь по опорних пунктах наших військ в районі Богданівки. Біля Водяного застосували ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю",- сказав Праута.
Від початку поточної доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.
Нагадаємо, 18 вересня збройні формування бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню.