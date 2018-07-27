ООС: боевики 24 раза нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 32 раза нарушали режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось. За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки, 26 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.
Боевики 32 раза открывали огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось.
“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Горного, Луганского, Новолуганское, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалык, и Широкино. Вместе с тем, оккупанты вблизи Гнутово применяли противотанковые управляемые ракеты”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
По данным разведки прошедшие сутки двое боевиков погибли, еще двое получили ранения.