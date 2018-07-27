ООС: бойовики 24 рази порушували режим припинення вогню

КИЇВ. 27 липня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 32 рази порушували режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося. За минулу добу в ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та один отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.