ООС: бойовики 24 рази порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 32 рази порушували режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося. За минулу добу в ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та один отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби, 26 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.
Бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося.
“Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Гірського, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Південного, Новгородського, Пісків, Водяного, Лебединського, Гнутового, Чермалика, та Широкиного. Разом з цим, окупанти поблизу Гнутового застосовували протитанкові керовані ракети”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
За даними розвідки минулої доби двоє бойовиків загинуло, ще двоє дістали поранення.